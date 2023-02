Ovos recheados Foto: Camila Cassilha Por Redação Paladar Ovos recheados Essa receita da chef Camila Cassilha vai ser a entrada perfeita do seu jantar romântico Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 1 porção

Os ovos recheados são aquela entradinha perfeita para uma noite de jantar com um par romântico. A receita da chef Camila Cassilha ensina o passo a passo para essa receita bem facinho. Feito com ovos, maionese, cenoura, presunto, tomate e cebolinha, é uma entradinha refrescante e leve, que combina bastante com uma salada ou um suco encorpado. Os ovos recheados são derivados de uma receita da Roma Antiga, e eles eram preparados com molho de peixe e vinagre. Ela possui diversas variações, e pode ser adicionado atum, bacon, presunto e queijo. Esse prato é super versátil, podendo ser servido como aperitivo, lanche ou um acompanhamento para refeições. É legal apresentá-lo de forma criativa, como cortar ao meio e rechear o local em que a gema fica. Que tal aprender o passo a passo dessa receita para incrementar o seu jantar? Garantimos que o seu cônjuge vai amar, além de ser um prato que, caso sobre , você pode armazenar na geladeira por até 3 dias. Veja o modo de preparo: