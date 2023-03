Panacota com amêndoas e baunilha Foto: Bake and cake Por Redação Paladar Panacota com amêndoas e baunilha Feita com xilitol e gelatina incolor, essa receita de panacota é low carb Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 1 porção

A panacota, em italiano ‘panna cotta’, é um doce muito leve, que cai super bem em dias de calor, especialmente porque é uma sobremesa gelada. Ela pode ficar ainda melhor quando servida com essência de amêndoas e baunilha, junto com morangos e calda de morango. Essa receita italiana é um pouco diferente das originais. Por ser uma sobremesa low carb, esse doce conta com algumas modificações. Perfeita para os que possuem restrições alimentares ou dietas, a receita da chef Cris Muratori, da Bake and Cake, agrada a todos os gostos e paladares. Experimente!