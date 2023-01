O Natal pode ter passado, mas a verdade é que panetone e chocotone são deliciosos em qualquer época. Que tal então aproveitar as promoções de panetones e chocotones do início de janeiro para dar uma roupagem diferente ao doce típico das festas e fazer receitas incríveis com massas fofinhas , coberturas diferentes e muito recheio? Confira estas dez opções:

O panetone de frutas em camadas inspirado no merengue é prático de se fazer, tem um sabor bem equilibrado do doce com a fruta e ainda deixa sua mesa muito mais bonita

Panetone de morango e merengue

Esta receita de panetone do chef Gustavo Young é incrível e leva a massa do pão doce fermentada, o merengue, morangos fatiados e mini-suspiros triturados. O panetone fica bem equilibrado por causa das frutas e do merengue super docinho. Vamos tentar?

O chef Gustavo Young reinventou o chocotone, misturando-o com o tiramisú; o resultado ficou uma sobremesa não muito doce e perfeita para sua ceia

Chocotone em camadas tipo tiramisù

Esse chocotone é fantástico e tem camadas inspiradas no tiramisù. Por isso, leva mascarpone, tem gostinho de café e a massa de panetone, ao invés de bolachas champanhe. Nós provamos e ficou divino! Não deixe de fazer em casa este chocotone em camadas tipo tiramisù.

Pudim de panetone

Pudim de panetone

Com doce de leite cremoso, um ovo e alguns pedaços de panetone, esta receita super prática vai te conquistar. A confeiteira Joyce Galvão conta que criou a receita de pudim de panetone no “susto”, quando percebeu que não tinha sobremesa para o almoço de Natal. “Por sorte, eu tinha ganhado muitos panetones naquele ano, piquei tudo, improvisei um creme e arrisquei um pudim”.

Chocotone recheado com brigadeiro de chocolate belga

Chocotone recheado com brigadeiro de chocolate belga

Pensando em você que é fã de chocotone e de promoções, pedimos para que o chef confeiteiro Lucca Guilguer, do Carmella Patisserie, e Isabella de Barros, elaborassem uma receita de chocotone recheado com chocolate belga, e eles compartilharam esta, que é simples e prática. Confira o passo a passo e bom apetite!

Taça de panetone com sorvete de baunilha e creme inglês

Taça gelada de panetone com creme inglês

Essa receita de panetone é um daqueles casos em que o aproveitamento de sobras fica até mais gostoso que o doce original. Não duvide até provar essa taça de panetone com sorvete de baunilha e creme inglês. Melhor e mais elegante que o panetone, o preparo é rápido e simples. Aproveite!

Pavê de chocotone

Pavê de chocotone com cereja amarena

Esta receita de pavê de chocotone com cereja amarena é uma receita incrível e destinada a confeiteiros iniciantes. Criada com exclusividade para o Paladar pela professora do curso de Tecnologia da Gastronomia do Senac - Santo Amaro, Helen Ataíde, o prato é sucesso garantido. Siga o passo a passo e bom apetite!

Pain perdu de panetone com creme inglês de cerveja preta

Pain perdu de panetone com creme inglês de cerveja preta

Esta receita de pain perdu de panetone com creme inglês de cerveja preta é nada mais que a boa e velha rabanada, só que ainda mais saborosa, feita com fatias de panetone no lugar do pão amanhecido. O seu acompanhamento clássico, o creme inglês, ganha personalidade com o ingrediente especial, a cerveja preta. A receita é da equipe de chefs da escola de gastronomia Le Cordon Bleu, em São Paulo.

Rabanada de panetone

Rabanada de panetone do Carlota

Esta receita de rabanada de panetone do Cartola é um pouco diferente da rabanada tradicional. Feito com panetone e servido com calda de chocolate, o doce leva panetone molhadinho e mergulhado no licor de amaretto. Não deixe de experimentar essa maravilha!

Receita de pain perdu de panetone

Pain perdu de panetone

O clássico pain perdu de panetone da chef confeiteira Carole Crema vai te surpreender pela maciez e suculência. A dica da chef para servir este prato é a seguinte: acompanhe o panetone com mel, geleia ou até mesmo sorvete de baunilha. Fica uma delícia!

Rabanada de panetone

Rabanada de panetone

Para terminar a lista em grande estilo, vamos unir dois clássicos do Natal: a rabanada e o panetone. Para o chef Rodrigo Ribeiro, o resultado é fascinante! Não deixe de fazer essa receita de rabanada de panetone, que é prática e muito saborosa. Aproveite!

