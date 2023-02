Panini: o pão de caneca feito no microondas usando farinha de aveia e tapioca Foto: Werther Santana | Estadão Por Redação Paladar Panini feito na caneca Pão recheado com requeijão e queijo feito com massa de tapioca e aveia Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 1 porção

A receita mais conhecida feita na caneca é o bolo de caneca, mas você sabia que também existe o pão de caneca? Para te ensinar a fazer, pedimos para a nutricionista Gabriela Cilla compartilhar a receita do panini, que é um pão feito de aveia e de tapioca. Esta versão salgada do bolo de caneca também é feita no microondas. Cilla indica que a farinha de tapioca pode ser trocada pela de aveia, se desejar.