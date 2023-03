Deliciosa panqueca doce Foto: Santo Grão Por Redação Paladar Panqueca de blueberry Para café da manhã ou brunch, essa receita de panqueca de blueberry é uma ótima opção Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 15 porções

Para o café da manhã, brunch ou como sobremesa, a panqueca de blueberry é o doce perfeito. Feito com massa de panqueca tradicional, regada com calda de blueberries, junto com molho doce de cream cheese e hortelã salpicado, essa delícia junta o melhor de todos os mundos: doce, fruta e queijo! A receita de panqueca é do Restaurante Santo Grão. Aprenda a fazer panqueca em casa e incremente o seu café da manhã com esse prato que é super versátil.