Pão de aveia

Unte uma frigideira pequena antiaderente de 13 cm com um pouco de óleo e adicione as sementes de girassol.

1 . Unte uma frigideira pequena antiaderente de 13 cm com um pouco de óleo e adicione as sementes de girassol.

Em uma travessa ou prato de sopa misture com um garfo todos os ingredientes secos, menos o fermento.

2 . Em uma travessa ou prato de sopa misture com um garfo todos os ingredientes secos, menos o fermento.