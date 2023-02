Temos certeza que essa deliciosa sobremesa de verão é a ideal para refrescar seus dias. O sundae de maracujá vai aliviar o calor, além de ser um doce delicioso.

Essa receita é feita com o curd de maracujá, que por definição, é algo que coagulou. A ideia é que a acidez do limão que adicionamos, misturado com o calor, faz com que as gemas coagulem.

Porém, tudo isso é feito de uma forma suave e homogênea, por causa da presença da manteiga e de um fogo médio.

Na Inglaterra, ele é super tradicional e muito usado como recheio de tortas, acompanhamento de scones - um doce semelhante ao muffin -, e outros.

O ideal nesse curd é manter as sementes do maracujá, que além de deixarem o doce mais bonito, também proporciona um contraste entre o ácido e a doçura.

Pode confessar, deu água na boca, certo? Então, que tal conferir o passo a passo dessa receita da chef Gabriela Barretto, do Restaurante Chou? Veja aqui embaixo.

Gosta de sorvetes? Confira outros: