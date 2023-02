Mini pastéis com recheio cremoso de camarão com carne de linguiça toscana

Essa receita de pastel de camarão com linguiça do chef Fábio Vieira é sucesso garantido. Bem equilibrado e com um sabor espetacular, esse pastel é ideal para ser servido como entradinha ou prato principal em um almoço de domingo.

Simples de fazer e temperado com pimentões refogados , esse pastel de camarão com linguiça vai te conquistar. Vamos testar?

Gosta de camarão? Veja mais receitas!