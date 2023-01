Em uma batedeira, faça um merengue francês. Adicione as claras e comece batendo em velocidade média, até começar a espumar.

Desligue a batedeira e espalhe a mistura em uma assadeira forrada com silpat (tapete de silicone) ou papel-manteiga.

6

Na hora de espalhar, deixe as bordas mais altas, com um leve burado no meio, onde irá o recheio.