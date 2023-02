“Pelezão”, drinque de cachaça com limão, gengibre e canela Foto: @leosouza Por Redação Paladar “Pelezão”, drinque de cachaça com limão, gengibre e canela Criado pelo bartender e mixologista Matheus Cunha, o “Pelézão” é um drinque leve com o gostinho do Brasil Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 1 porção

Nada melhor que um coquetel de cachaça para se refrescar em um dia quente, não é mesmo? O destilado é versátil e rende drinks que vão muito além da caipirinha tradicional. Confira o passo a passo do ‘Pelezão’, drinque de cachaça com gengibre super refrescante, elaborado pelo bartender e mixologista Matheus Cunha, do Tetto Rooftop Lounge. Além do gostinho característico do gengibre, o drinque leva limão e bitter de laranja, com uma finalização com canela que faz toda a diferença. Experimente!