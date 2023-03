Penne ao limão com lascas de salmão Foto: Mário Rodrigues Júnior | Gael Cozinha Mestiça Por Redação Paladar Penne ao limão com lascas de salmão A receita deliciosa do Gael Cozinha Mestiça une o melhor das massas e dos peixes Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 1 porção

Uma refeição com macarrão sempre vai bem. Não é à toa que existem diversos modos de fazê-lo. Hoje, nosso protagonista é o penne, famoso por ser uma massa de tipo curto e ter a textura ideal para melhor absorção de molhos mais espessos. Esse macarrão, com cara de tubinho, leva o nome de “penne” por sua forma lembrar as penas, que eram as antigas canetas. Para essa massa, espera-se combinações com vegetais, molhos grossos e gratinados. A receita de hoje é de macarrão penne ao limão com lascas de salmão. Criada pelo restaurante Gael Cozinha Mestiça, a receita é fácil e muito saborosa, perfeita para inovar no seu dia a dia. Veja como fazer: