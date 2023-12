Peru recheado com leite de coco e gengibre

Com cuidado, levante aos poucos a pele do peito e vá soltando até que ela se desprenda totalmente Não precisa se preocupar caso a pele rasgue, há como remendar depois.

2 . Com cuidado, levante aos poucos a pele do peito e vá soltando até que ela se desprenda totalmente Não precisa se preocupar caso a pele rasgue, há como remendar depois.