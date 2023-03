Petit gâteau Foto: Bake and Cake Por Redação Paladar Petit gâteau de chocolate low carb Feito com chocolate diet e xilitol, esse doce pode ser saboreado sem medo para os diabéticos Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 2 porções

Com a época da Páscoa chegando e com ela os chocolates, que tal aprender a preparar esse doce diet? Esse petit gâteau de chocolate low carb é feito com xilitol e chocolate diet, ideal para os que possuem restrições alimentares - como diabéticos - ou aqueles que estão em uma dieta low carb. Mas, fique ligado: esse doce sem açúcar pode ser uma sobremesa para todos, já que não perde nada em sabor. Confira essa receita de petit gâteau da chef Cris Muratori, da Bake and Cake, e a adicione em sua lista de prediletos!