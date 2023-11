Coloque a água de coco, o açúcar e o coco no liquidificador e bata por cerca de 1 minuto, ou até obter um creme homogêneo, mas que ainda preserve alguns pedacinhos, se você gostar. Experimente para ajustar o açúcar.

Preencha 6 formas para picolé e leve ao freezer por no mínimo 6 horas, ou guarde no congelador por até uma semana.

