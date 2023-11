Picolé de morango com iogurte

Preencha 6 formas de picolé e leve ao freezer por pelo menos 6 horas antes de servir. É possível guardar os picolés prontos no freezer por até 7 dias.

2 . Preencha 6 formas de picolé e leve ao freezer por pelo menos 6 horas antes de servir. É possível guardar os picolés prontos no freezer por até 7 dias.