Pimenta caseira: veja 5 receitas para apimentar o paladar

Pensando nos amantes do sabor picante, separamos cinco receitas de pimenta caseira para fazer com que seus pratos fiquem mais saborosos e especiais. Desde pimentas em conserva até pimenta com uísque, essa lista vai te conquistar pela praticidade e picância acentuada. Aproveite!

Molho de pimenta malagueta

Molho de pimenta malagueta Foto: Roberto Seba

A pimenta malagueta tem um sabor inconfundível e é extremamente marcante no paladar. Encontrada nas regiões tropicais das Américas, essa pimenta vai muito bem com alho e outros temperos. Pensando em você, que adora um sabor picante e intenso, trouxemos essa receita de molho de pimenta malagueta feita pelo Zé Lima, pimenteiro do restaurante Tordesilhas que faleceu em 2021. Siga o passo a passo, que é extremamente simples, e experimente este molho delicioso.

Molho de pimenta com uísque

Molho de pimenta com uísque Foto: Leandro Cano

Este molho de pimenta com uísque da chef Conceição Costa, do Pátio das Cantigas, é simplesmente espetacular. Com um leve toque de limão, essa receita de pimenta caseira é muito prática e rápida de fazer. Em apenas 15 minutos, você irá experimentar um molho de pimenta bem equilibrado e picante na medida certa. Siga o passo a passo e aproveite!

Pimenta caseira com óleo de girassol

Pimenta caseira com óleo de girassol Foto: Anderson Zoroastro

Para os fãs de pimentas caseiras, que adoram um tom picante na entradinha ou no prato principal, trouxemos essa receita de pimenta caseira com óleo de girassol do Bar Sambódromo. Com apenas seis passos e seis ingredientes, você irá experimentar uma maravilhosa pimenta caseira. Siga o preparo, que é simples, e experimente. Bom apetite!

Pimentas em conserva

Pimentas em conserva Foto: Werner Rudhart

Esta receita de pimentas em conserva do Tordesilhas é incrivelmente saborosa e leva apenas cinco ingredientes. Curtida no vinagre e óleo vegetal, as pimentas vão tornar qualquer refeição mais saborosa e acentuada. Siga o passo a passo e experimente essa receita de pimentas em conserva!

Molho de pimenta sriracha

Sriracha é um molho tailandês feito àbase de pimenta, alho, gengibre e vinagre. Foto: Alex Silva/Estadão

Você já deve ter ouvido falar da sriracha, o molho de pimenta tailandês que está em todas – e não por acaso. É quase cremoso, pouco picante e muito perfumado. Resultado: combina com tudo, do arroz de carreteiro ao sanduíche de frango empanado. Siga o passo a passo e bom apetite!