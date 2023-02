O arroz é um ingrediente que está no dia a dia dos brasileiros e pode ser preparado de diversas maneiras. Algumas formas são simples e gostosas, como a mistura de alguns condimentos com o grão; já outras são mais elaboradas e nem sempre vêm à mente quando o assunto é como fazer arroz.

Por exemplo, você sabia que dá para usar arroz para fazer bolo? E pizza? A chef e ex-Masterchef, Raquel Novais, sabe muito bem como fazer versões desses pratos com o grão. Por isso, pedimos para ela te ensinar. Nesta seleção, você vai aprender o passo a passo de todos os pratos que são fáceis e rápidos de se fazer.

Arroz com carne-seca e abóbora

Arroz com carne seca e abóbora fica muito gostoso se acompanhado de ovo frito e carne grelhada Foto: G4F Agenciamentos

O arroz sempre pode ser incrementado, e quando tem carne no assunto, é sempre uma boa pedida para a combinação. A ex-participante do Masterchef preferiu misturar com cebola, abóbora, pimenta dedo-de-moça e couve.

Arroz com carne de pato com linguiça, bacon e páprica picante

Com sobrecoxas de pato e arroz, você faz este prato delicioso da chef Raquel Novais Foto: G4F Agenciamentos

Raquel Novais seguiu no tema de arroz com carne e trouxe uma versão dela conhecida como arroz de pato. O prato leva sobrecoxas de pato, páprica picante, bacon, linguiça tipo chorizo espanhol e pimenta dedo-de-moça.

Arroz caldoso de rabada

O arroz de rabada da chef Raquel Novais agrada, especialmente, aos fãs de carne Foto: G4F Agenciamentos

Esse arroz de rabada é aquele tipo de prato que quando junta todos os ingredientes, fica tão molhadinho que desmancha na boca na primeira mordida. Apesar de parecer um prato complexo, Novais garante que o arroz com carne leva só pouco mais de 1 hora para ficar pronto.

Salada oriental de macarrão de arroz com camarão

Salada oriental de macarrão de arroz com camarão que vai deixar sua refeição ainda mais gostosa Foto: G4F Agenciamentos

Salada é o prato ideal para aqueles dias mais quentes em que as pessoas não sentem muita fome e tudo o que querem é algo leve e apetitoso para comer. Normalmente, os ingredientes principais são folhas e verduras, mas neste modo de preparo da profissional, quem brilha também é o macarrão de arroz, prato oriental também conhecido como bifum.

Continua após a publicidade

Pizza feita com massa de arroz, burrata e tomate confit

Aprenda a fazer uma pizza usando a sobra de arroz da refeição anterior; é fácil e rápido Foto: G4F Agenciamentos

Esta receita da Raquel de pizza de burrata e tomate confit é diferente e muito fácil de fazer. Você só vai precisar de um liquidificador e um forno caseiro para preparar duas pizzas leves e deliciosas que vão agradar o paladar de todo mundo. Acredite se quiser: ela leva arroz na composição da massa.

Bolo de laranja zero lactose, zero glúten e feito com arroz

Bolo de laranja feito de arroz, sem lactose e sem glúten com calda de suco de laranja e açúcar de confeiteiro Foto: G4F Agenciamentos

Você sabia que existe uma forma de fazer bolo usando arroz? O sabor que a chef escolheu foi laranja. É um bolo que não contém glúten e muito menos lactose. O toque final é dado pela caldinha de suco de laranja junto do açúcar de confeiteiro.

Bolinho de chuva sem glúten

Continua após a publicidade

Bolinho de chuva sem glúten fica ainda mais gostoso com uma boa dose de doce de leite Foto: G4F Agenciamentos

Bolinho de chuva é a opção ideal para um bom café da tarde com seus amigos e familiares. Porém, você já ouviu falar em massa de bolinho de chuva feita com arroz? Esta opção de Novais é assim: crocante, bem recheada, sem glúten e muito bem harmonizada com doce de leite.

Arroz doce brûlée com especiarias

Experimente o arroz doce brûlée, a sobremesa requintada com uma carinha diferente Foto: G4F Agenciamentos

Você gosta de arroz doce? E de crème brûlée? Já imaginou se fosse possível juntar os dois? Raquel te mostra que é. A receita ainda leva especiarias, caramelo, e é uma ótima opção para sua sobremesa.

Risoto de arroz negro com camarão e bacon

Este risoto da chef Raquel Novais é uma inovação, pois, em vez do arroz arbóreo, usa-se o arroz negro Foto: G4F Agenciamentos

Continua após a publicidade

A versão do risoto que escolhemos é um pouco diferente da clássica, já que a chef Raquel Novais usou o arroz negro, em vez do arroz arbóreo. O preparo é simples e leva uma boa porção de bacon, além de camarões suculentos.

Bolinho de arroz com calabresa e queijo

Bolinho de arroz com calabresa e queijo: aprenda a inovar o típico petisco usando mussarela e linguiça defumada Foto: G4F Agenciamentos

Vamos finalizar com o tradicional bolinho de arroz? A chef quis incrementar, adicionando calabresa e bastante queijo. O bolinho crocante surge dentro de 30 minutos e é uma ótima opção para petisco, servindo até mesmo de entrada antes de seu prato principal.