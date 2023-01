Essa receita de polvo com batatas grelhadas do chef Félix Sanchez, do Místico Restaurant, tem um tempero incrível de pimentões assados, azeitonas e cebola roxa. O prato ainda recebe um acompanhamento de espuma de queijo, que equilibra bem o sabor com as sutis doçuras do polvo.

O segredo para atingir a maciez do polvo é simples: coloque o polvo inteiro na água fervente e apenas depois o fatie. Com certeza essa receita te deu água na boca, não é?

