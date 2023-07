O acarajé é um bolinho de feijão fradinho e cebola que é frito no azeite de dendê e pode ser recheado com vatapá, vinagrete e camarão seco. Na Bahia ele é tipicamente oferecido em duas versões: “quente” ou “frio”, ou seja, com muita ou pouca pimenta.

Hoje, a receita é um pouco mais fácil de fazer, mas antigamente, as mulheres baianas demoravam um dia inteiro descascando o feijão fradinho para fazer a massa do acarajé. Agora já é possível comprar o feijão descascado e conseguir uma economia de tempo, mantendo o mesmo sabor.

Acarajé Foto: Felipe Rau/AE

Mas esse bolinho tem, além de um gosto peculiar e inúmeros fãs pelo país inteiro, muita história e significado envolvidos. Por exemplo, você sabe o que quer dizer ‘’acarajé'’? A palavra oriunda do dialeto Yorùbá, dá nome a esse prato feito à base de feijão fradinho, cebola e azeite de dendê, e significa ‘’comer bola de fogo’'. O acarajé baiano, que tem suas origens no Golfo do Benin, é considerado sagrado dentro do candomblé, uma religião de matriz africana que cultua os orixás. Para te explicar por que o acarajé é considerado uma receita sagrada e ainda te contar algumas curiosidades sobre o prato, convidamos o chef Carlos Ribeiro, especialista no assunto.

Comida no candomblé

Para o chef Carlos Ribeiro, a relação do acarajé com o candomblé se dá principalmente pelo fato de o alimento ser considerado dentro das religiões de matriz africana com poderes de fortalecer o espírito e o corpo. ‘’Comer é entendido como um ato de oração, é um ato de devoção. Então a comida está ligada diretamente ao homem, ao sagrado. O alimento é uma forma de agradecimento que fortalece o espírito, o corpo e a alma’', afirma Carlos.

‘’É preciso sempre observar que a comida dentro do sagrado e a comida dentro do candomblé tem uma função muito especial que é justamente estabelecer essa conexão entre o alimento e o homem, o alimento e o orixá. E dessa forma, a gente se comunica, se conecta e agradece através da comida. Por isso, o acarajé é tão importante dentro da religião do candomblé.’’

Continua após a publicidade

Receita de acarajé

Bolinho de acarajé Foto: Rota do Acarajé

O acarajé é uma das mais tradicionais iguarias do Brasil e carrega uma trajetória cultural muito rica. O bolinho, que é vendido por todo o país, principalmente em regiões turísticas da Bahia, costuma ser produzido principalmente por mulheres. Agora que você sabe um pouco sobre a história do acarajé, que tal experimentar esse bolinho tão querido da gastronomia brasileira? Essa receita de bolinho de acarajé, do restaurante Rota do Acarajé, é clássica, saborosa e muito fácil de fazer. Ideal para ser servida com molho de pimenta e Vatapá.