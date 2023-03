O sucesso do prato depende do tempero do peixe e do tempo de forno – cuidado para não ressecar Foto: Tiago Queiroz | Estadão Por Patricia Ferraz Prato do Dia: Salpicão de peixe e avocado Esse salpicão de peixe tem inspiração na cozinha mexicana, uma combinação de avocado, cebola roxa e pimenta vermelha fresca; o resultado é surpreendente Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 4 porções

O salpicão brasileiro é feito com frango, salsão, batata, maçã e molho com maionese e azeite. Mas por toda a América Latina e também na Espanha, salpicón é uma combinação de ingredientes picados variados. Esse salpicão de peixe tem inspiração na cozinha mexicana, uma combinação de avocado, cebola roxa e pimenta-vermelha fresca. O resultado é surpreendente, mas o sucesso do prato depende do tempero do peixe e do tempo de forno – cuidado para não ressecar.