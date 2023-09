Lave e seque os vegetais, exceto os cogumelos que devem ser limpos com um pano úmido. Corte-os ao meio no sentido vertical.

1 . Lave e seque os vegetais, exceto os cogumelos que devem ser limpos com um pano úmido. Corte-os ao meio no sentido vertical.

2 . Cozinhe as batatas bolinha com casca, por 15 minutos e escorra.