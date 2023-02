O Carnaval é uma época descontraída em que a palavra de ordem é diversão. E junto com a alegria, muitas vezes, vem a baixa ingestão de água, o aumento do consumo de bebidas alcoólicas e de comidas mais práticas e industrializadas, mas não necessariamente nutritivas, como fast foods. Isso pode levar a um resultado indesejado: aquela sensação de cansaço antes da festança acabar.

No entanto, com alguns cuidados simples com a alimentação no período que antecede o Carnaval, é possível estar mais preparado para os dias de folia. Segundo a nutricionista Gabriela Cilla, alimentos que contêm aveia, ovo, kefir e queijos de base curada são uma boa pedida para o esquenta. Entenda o porquê:

Ovo e aveia

O ovo e a aveia acabam tendo a mesma função, segundo a profissional. “Ambos são gorduras boas, ajudam na saúde do intestino e ainda são fontes de energia saudáveis”, explica.

Queijos curados e kefir

Cilla conta que os queijos de base curada - como o minas padrão, meia-cura, canastra - e o kefir “são alimentos que têm fermento lácteo, sendo assim fontes prebióticas que melhoram a flora intestinal e ajudam a fazer uma limpeza”.

Pratos pré-Carnaval

Veja aqui as dicas e sugestões da nutricionista para pratos práticos, gostosos e nutritivos que vão te ajudar a brincar de tanque cheio e tirar nota 10 no quesito energia neste Carnaval.

Crepioca com queijo minas padrão

Crepioca recheada com queijo branco pode ser uma ótima opção para o café da manhã Foto: Werther Santana | Estadão

Esta crepioca com queijo minas padrão não tem segredo. Você só vai precisar de ovo, tapioca e queijo, além de uns 5 minutinhos, para ter uma crepioca bem fininha. A receita da nutricionista vale para te alimentar e dar energia a qualquer hora, pode ser café da manhã, brunch, lanche da tarde e até jantar.

Bolo de caneca de banana

Bolo de banana de caneca feito no microondas é aquela opção rápida de doce para o café da manhã Foto: Werther Santana | Estadão

Quem não gosta de um bolo fácil de fazer, não é mesmo? Se for um bolo de caneca, melhor ainda. Segundo Cilla, esta é a ideia, nada de perder tempo no Carnaval. O bolo de banana com aveia é nutritivo e leve, preparado no microondas em poucos minutos e fica bem macio e fofinho. Mas, se você preferir um toque mais crocante, basta usar flocos de aveia mais grossos. Uma dica de Gabriela é preparar o bolo direto no pote, já que, na caneca, pode ficar um pouco alto.

Sanduíche recheado de patê de atum

Sanduíche de atum pode ser a opção perfeita se você for fã de receitas com atum Foto: Werther Santana | Estadão

Patê é uma ideia versátil e nutritiva, muito boa para quem está se preparando para o Carnaval. Afinal, pode ser feito de várias formas e servir tanto como cobertura de um pão ou recheio de sanduíche, como acontece com este lanche de patê de atum. Para quem acha que o patê deixa o pão muito molhado e atrapalhando a crocância, Gabriela deixa uma dica: colocar uma folha seca de alface sobre o pão antes da camada de patê.

Kefir de morango

Kefir ou coalhada com morango é um prato para quem gosta de pratos bem azedinhos Foto: Werther Santana | Estadão

Kefir ou coalhada seca, seja o que preferir usar na receita, ambos trarão o resultado desejado. Para quem gosta de algo mais azedinho, esta receita é uma boa opção. Além disso, ela só leva dois ingredientes e é muito fácil de se preparar.

Panini de caneca

Panini: o pão de caneca feito no microondas usando farinha de aveia e tapioca Foto: Werther Santana | Estadão

Esta versão salgada do bolo de caneca que ensinamos anteriormente também é feita no microondas. Cilla indica que a farinha de tapioca pode ser trocada pela de aveia, se desejar. O panini pode ser recheado e, por ser um pouquinho seco, pode ser acompanhado de alguma bebida boa para ajudar a aumentar as energias como sucos naturais e kombuchas.