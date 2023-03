Você já comeu rabada? Prato típico da nossa culinária, trata-se de uma receita feita com a cauda do boi. Caso você nunca tenha provado, imagine uma carne macia, com um caldo grosso em cima e um cheiro delicioso.

Nas variações das receitas de rabada, há quem prepare com cebola, alho, tomate, pimentão, cenoura e batata. Na rabada que te apresentamos hoje, esses ingredientes também aparecem, mas contam com o molho ponzu e gengibre como incremento.

O molho ponzu é muito popular na culinária japonesa. Feito com sucos cítricos e vinagre de arroz, ele tem um sabor agridoce e um tanto picante. É usado também para temperar sashimi , frutos do mar e outras carnes.

Para aprender a fazer tudo isso, basta seguir a receita do chef Shin Koike, que sugere ainda que a rabada seja servida com arroz, tomate, nabo, cenoura e rabanete. Veja o passo a passo: