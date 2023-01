Também conhecida como “eggy bread”, “french toast” ou “pain perdu”, a rabanada está sempre presente nas ceias de Natal ao redor do mundo.

Os primeiros registros da existência datam no século XV, quando começou a ser indicada para auxiliar na recuperação no pós-parto e para aumento do leite materno. Assim nasceu o nome “fatia de parida”.

Aproveite o clima natalino para testar essa deliciosa receita que o Paladar está compartilhando com os leitores. Saboreie junto um perfeito doce de leite, que super combina com essa sobremesa. Confira:

Rabanada com doce de leite Foto: Felipe Azevedo

Ingredientes 1 baguete francês

1 xícara de vinho branco

200 ml de leite condensado

200 ml de leite integral

4 ovos

70 g de doce de leite

Azeite para fritar

Açúcar e canela a gosto Preparo 1 Escolha um pão no estilo baguete e fatie em diagonal, com aproximadamente 1 dedo de distância.

2 Em um bowl, misture o vinho, o leite condensado, o leite integral e os ovos.

3 Passe os pães nessa mistura e deixe descansando na geladeira, por aproximadamente 12 horas.

4 Após as 12 horas, retire da geladeira.

5 Em azeite limpo, frita os pães a 177ºC.

6 Escorra em papel-toalha e passe por uma mistura de açúcar e canela.

7 Faça um corte pequeno para rechear o meio do pão com doce de leite. Veja mais

