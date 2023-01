A rabanada é uma palavra originária de “rábado” e tem a mesma origem de “rabanete”. Essa palavra indica que é algo cortado para ser aproveitado na cozinha. Daí vem o significado de fatia estreita e larga, principalmente de pão.

Conhecida também como fatia dourada, fatia de parida ou fatia de ovo, é um doce feito de pão cortado em fatias, molhado no leite, frito e depois passado em açúcar e canela.

Porém, a receita que apresentamos aqui é um pouco diferente da rabanada tradicional. Essa é feita com panetone e servida com calda de chocolate, ideal como sobremesa da ceia ou até mesmo para comer na manhã do dia de Natal. Entre no clima natalino e confira o passo a passo:

Rabanada de panetone Foto: Carlota

Ingredientes Rabanada 3 ovos

400 ml de leite integral

200 ml de leite condensado (1 lata)

40 ml de licor de amaretto ou outro licor de sua preferência

1 panetone de 500 g Calda 200 g de chocolate meio amargo

200 g de creme de leite fresco Preparo 1 Em uma tigela, com batedor de arame, misture todos os ingredientes e reserve.

2 Corte o panetone da forma que preferir. Depois mergulhe na mistura e doure todos os lados em uma frigideira previamente aquecida, com um pouco de manteiga.

3 Para a calda, leve o chocolate e o creme de leite ao microondas para derreter e mexa até que esteja homogêneo.

4 Sirva as rabanadas com sorvete de frutas vermelhas e calda de chocolate. Veja mais

