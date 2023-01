Quando se pensa em doces de fim de ano, muitas vezes lembra-se da rabanada. E, diferente do que muitos pensam, algumas coisas que dizem sobre ela podem ser apenas equívocos.

Para desmistificar todos os boatos que há por trás do doce e te ensinar a prepará-lo sem erros, desafiamos o chef e panificador Gustavo Young, que inclusive é proprietário do panífico Tartaruga. Então ele é o cara certo para te ensinar.

Escolha do pão

A primeira coisa para a qual o chef chama a atenção é o uso do pão. Diferente do que muitos dizem, a rabanada não precisa, necessariamente, ser feita com pão amanhecido. Ela fica uma delícia se preparada com um pão de fermentação natural, como o pão Tartaruga, que é marca do chef, ou “um pão bom, não um pão seco, ultra amanhecido”, como ressalta o mesmo.

Creme para banhar

“O creme usado para banhar pode ser ajustado para o seu gosto. Não precisa ser super doce, uma receita com muito leite condensado. Dá para você ajustar”, explica o chef a respeito do momento em que você banha a rabanada antes de fritá-la.

Hora de fritar

O momento da fritura é a alma do negócio para a rabanada perfeita. Gustavo Young aconselha, primeiramente, usar uma frigideira bem plana, “porque, o pedaço que fica seco não doura igual”. Além disso, o utensílio estando um pouco torto, “dificulta, porque a gordura fica só no meio. Então se tiver uma frigideira plana, a gordura fica bem distribuída”, argumenta o profissional.

Depois, vem a quantidade de manteiga que irá usar, e já adianto, é bastante e tem que cobrir tudo! Os segredos para o sucesso são: “frigideira quente e uma gordura”, conta Young. Ao fogo médio, a rabanada precisa formar a camada crocante dos dois lados, pois, se assim não for feito, e ela for virada antes do ponto, pode ser que se solte do pão. “As pessoas, às vezes, ficam virando antes do tempo as coisas, né? Tem que esperar a hora certa de virar”, argumenta o profissional.

Como comer rabanada?

Por ser um alimento que é bem rico, já que leva ovo e açúcar, ele cai muito bem durante o café da manhã ou o brunch, harmonizado com suco ou café.

Cobertura

Para uma rabanada ficar bem gostosa, é sempre necessário ter um acompanhamento, seja com frutinhas, pasta de castanha com cacau ou açúcar e canela. E esta é a que Gustavo Young te ensina hoje. Então pegue seus utensílios de cozinha, separe os ingredientes e vamos botar as mãos na massa!

A rabanada vai perfeitamente bem com açúcar e canela, mas também combina muito bem se leva uma pasta de castanha com algumas frutinhas Foto: Taba Benedicto

Ingredientes 2 fatias de pão Tartaruga

240 ml de leite

1 ovo

1 gema

80 g de açúcar

Essência de baunilha a gosto

Manteiga para grelhar

Creme de castanhas e cacau

Frutas vermelhas de sua preferência Preparo 1 Bata levemente os ovos.

2 Misture o restante dos ingredientes para dissolver o açúcar.

3 Passe as fatias de pão no creme.

4 Grelhe numa frigideira com manteiga.

5 Passe uma camada generosa do creme de castanhas e cacau.

6 Finalize com as frutas vermelhas da sua preferência. Veja mais

Veja a receita em vídeo:

Confira outras formas de se preparar rabanada:

+ Rabanada de Sourdough Tartaruga do chef Gustavo Young

+ Rabanada vegana

+ Rabanada de panetone

+ Rabanada com doce de leite

+ Rabanada com calda de chocolate e sorvete de baunilha