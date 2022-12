Engana-se quem pensa que rabanada é tudo igual. São muitas as receitas, mas às vezes pode ser difícil achar uma perfeita para servir na ceia de Natal e agradar toda a família. Por isso, fomos falar com quem mais entende do assunto e trouxemos aqui opções deliciosas para adoçar sua noite natalina.

São dez receitas para você arrasar com essa sobremesa tradicional, seja lá qual for o seu estilo de ceia e o gosto dos seus convidados. Confira:

Deliciosa rabanada com calda de chocolate Foto: Alex Souto

Rabanada com calda de chocolate e sorvete de baunilha

Se a rabanada pura já é uma delícia, imagine como fica esta rabanada com calda de chocolate e sorvete de baunilha do chef Fábio Andrade. Que tal conferir o passo a passo?

Bem-casado de rabanada Foto: Felipe Rau

Bem-casados de rabanada

Finalize sua ceia natalina em grande estilo! Esse bem-casado de rabanada, da professora Helen Ataída, traz uma combinação única com pães amanhecidos cortados em formatos circulares e recheados de doce-de-leite.

Deliciosa rabanada Foto: Fábio Aro

Rabanada do Chalezinho

Conhecida também como “fatia dourada” ou “fatia de ouro”, a rabanada tem lugar garantido em praticamente todas as ceias de Natal no Brasil. Como todo prato tradicional, a sobremesa ganha novas versões todos os anos, mas a rabanada tradicional ainda segue soberana. Se você curte a versão original desse doce, vale a pena conferir a deliciosa receita de rabanada do Chalezinho.

Rabanada para ser servida em um brunch Foto: Nani Rodrigues

Rabanada do brunch

Se você ainda não experimentou uma rabanada servida com morango e mascarpone, não sabe o que está perdendo. Perfeita tanto para a hora da ceia quanto para o café da manhã ou brunch do dia seguinte, a rabanada do brunch do restaurante Cora é sempre uma excelente pedida.

Deliciosa rabanada Foto: Marinna Gastronomia

Rabanada com especiarias e coalhada doce

Antigo e clássico da época de Natal, a rabanada com coalhada está presente em todo o mundo. Que tal vez essa versão do chef Thiago Piazza, servida junta de uvas verdes? Garanto que vai amar!

Rabanada com leite de amêndoas

Rabanada com leite de amêndoas, mel e especiarias

Essa receita de rabanada com leite de amêndoas, mel e especiarias tem um sabor um pouco diferente das versões mais tradicionais. O leite de amêndoas e maçãs cozidas trazem um toque todo especial à sobremesa. Se você está disposto a inovar na rabanada, certamente, esta é uma excelente pedida. Confira essa receita da nossa colunista Patrícia de Ferraz e aprenda a fazer essa gostosura.

Para fazer esta rabanada salgada você vai precisar de pão, ovo, leite, queijo parmesão para gratinar, sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. É fácil e rápida de fazer. Ao colocar o pão na frigideira, deixe-o tempo suficiente apenas para dourar na manteiga. Nada de tostá-las. Depois, leve-o para o forno. Bem rapidinho também, cinco minutos bastam.Veja outros passos da receita. Foto: Gilberto Oliveira Jr/Editora Panelinha/Divulgação

Rabanada salgada

É isso mesmo que você leu! Que tal sair da mesmice do doce e conhecer o preparo de uma rabanada salgada? Esta receita do chef Luiz Américo Camargo vai surpreender você e seus convidados e tem boas chances de voltar à sua mesa no ano que vem. Vale conferir.

Rabanada com doce de leite Foto: Felipe Azevedo

Rabanada com doce de leite

Também conhecida como “eggy bread”, “french toast” ou “pain perdu”, a rabanada tem presença garantida nas noites natalinas. Mas esta receita da chef Adair Herrera, vira sensação com o recheio de doce de leite. Confira o passo a passo da rabanada com doce de leite.

Rabanada de panetone Foto: Carlota

Rabanada de panetone do Carlota

Se pensarmos em doces perfeitos para o Natal, provavelmente os primeiros que virão à cabeça serão panetone e rabanada. Mas em algum momento, alguém ousou unir duas perfeições para fazer um doce ainda melhor: a rabanada de panetone. Se você gosta dessa sobremesa, precisa conhecer a receita do Restaurante Carlota, que é deliciosa e ideal para levar o gostinho de natalino para sua família.

Deliciosa rabanada Foto: Rubaiyat

Rabanada do Rubaiyat

A rabanada do restaurante Rubaiyat é feita com uma grossa base de fatias de pão amanhecido, molhadas em leite integral e leite condensado, passadas em ovos batidos e finalizadas com açúcar e canela, servidas com um delicioso doce de leite. Precisa dizer mais alguma coisa?

