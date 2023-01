O Natal está se aproximando, e nada melhor do que consumir aquele prato que é a pura tradição natalina. Cheia de história, essa sobremesa é feita a partir do pão amanhecido. O pão, aliás, é considerado um alimento sagrado por remeter ao corpo de Cristo para os católicos.

Esse doce é feito com uma grossa base de fatias de pão amanhecido, molhadas em leite integral e leite condensado e passadas pelos ovos batidos. O prato é finalizado com açúcar e canela e servido com doce de leite.

Tenho certeza que você se interessou por essa receita. Confira então o passo a passo para adoçar sua festa de Natal e o café da manhã da sua família!

Ingredientes Fatias de 10 g de pão brioche ou pão francês amanhecido

1 lata de leite condensado

1 medida de lata de leite condensado de leite integral

Farinha de trigo para empanar

Farinha de rosca para empanar

1 ovo

1 colher (sopa) de leite integral

Açúcar a gosto

Canela a gosto Preparo 1 Corte o pão brioche em fatias de aproximadamente 10 g e reserve.

2 Faça o banho com a lata de leite condensado e use a mesma lata para medir o leite integral. Misture bem.

3 Mergulhe as fatias de pão no banho de leite e os deixe descansar embebidos na mistura, por até 24 horas na geladeira.

4 Após as 24 horas, retire do banho de leite com cuidado e empane.

5 Passe na seguinte ordem: farinha de trigo, mistura de ovo com leite integral (a cada 1 ovo, use 1 colher de leite integral) e por fim, na farinha de rosca.

6 Frite no óleo em fogo baixo.

7 Retire da fritura e passe no açúcar com canela.

