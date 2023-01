Na ceia de Natal há algumas tradições das quais não podemos escapar. Entre elas, temos a rabanada, basicamente uma fatia de pão dormido, molhada em leite, passada no açúcar e na canela.

Esse prato é uma herança de Portugal. Contam as histórias que ela era servida para mulheres no pós-parto, ajudando no fortalecimento. Por isso, esse doce também recebe o nome de “fatia parida”.

Diversas vezes vemos receitas desse prato, porém é difícil encontrar um na versão vegana. Por isso, o Paladar trouxe essa receita para os veganos curtirem uma rabanada deliciosa na ceia de Natal. Confira o passo a passo:

Delicioso rabanada vegana Foto: Akan Restaurante

Ingredientes 5 fatias de pão sem glúten

200 ml de leite de amêndoas

100 g de açúcar de coco

50 g de canela em pó

100 g de chocolate 70% vegano

2 gotas de extrato de baunilha Preparo 1 Misture 100 ml de leite com metade do açúcar em um prato e molhe todos os pães, de ambos os lados.

2 Unte uma assadeira com óleo de coco e distribua os pães.

3 Leve para o forno por 10 minutos, a 180ºC.

4 Misture o restante do açúcar com a canela e polvilhe nos dois lados dos pães.

5 Aqueça o restante do leite e acrescente o chocolate até incorporar.

Passe o chocolate para um saco ou bisnaga de confeitar e decore a rabanada.

