Ravioli de abobrinha e abóbora Foto: Cake and Bake Por Redação Paladar Ravioli de abobrinha com abóbora Esse ravioli é para aqueles que querem apostar em um almoço diferente e vegano Dificulade Médio Tempo de preparo Reserve um tempinho Rendimento 2 porções

Você está cansado de sempre comer aquela massa tradicional no almoço de domingo ou jantar durante a semana? Que tal uma receita diferente para renovar o cardápio? Dá uma olhada nessa de ravioli de abobrinha com abóbora. A opção de refeição leve é da chef Cris Muratori, da Bake and Cake, que criou essa receita de ravioli vegano servido com molho de tomate e beterraba. Ideal para os que procuram substituir a massa, esse ravioli de legumes, com certeza, vai te deixar com um gostinho de “quero mais”.