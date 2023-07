Você já se perguntou qual a diferença entre calzone e pizza? Para entender melhor essa questão, voltemos à Idade Média, mais precisamente na região de Apúlia, porção norte da Itália. Nesse local, os moradores levavam ao forno as sobras da massa de pão com os restos de queijo e tomate, que assumiam um formato de meia-lua. O resultado era simplesmente magnífico, com muito recheio e massa fofinha.

Com o tempo, o calzone evoluiu e sua receita deu origem à tradicional pizza italiana. Aliás, para muitos italianos, o calzone é basicamente uma pizza dobrada ao meio, com muito mais recheio e sabor.

Para que você possa aprender a fazer essa receita milenar em casa, a GattoFiga Pizza Bar e a La Braciera compartilharam conosco três receitas deliciosas: calzone de parmesão, calzone de ricota e calzone de burrata. Confira o passo a passo desses calzones e experimente esse sabor único e muito especial.

Calzone de parmesão

Calzone de parmesão Foto: Luis Vinhao

O calzone de parmesão da Gatto Figa Pizza Bar é uma deliciosa variação do clássico prato italiano. O queijo parmesão agrega uma textura firme ao prato, que fica muito recheado e saboroso. Além do queijo, é possível adicionar outros ingredientes ao calzone de parmesão para criar uma combinação ainda mais interessante. Tomate, cogumelo e espinafre são algumas das melhores opções. Carnes como presunto, salame ou frango também podem ser adicionadas para garantir um sabor ainda mais rico.

Calzone de ricota

Calzone de ricota Foto: Luis Vinhao

A ricota é um queijo fresco de sabor suave e textura delicada. Sua consistência cremosa torna-o um ingrediente perfeito para o recheio de calzones. A ricota pode ainda ser combinada com outros ingredientes, como ervas frescas, manjericão ou salsa, que realçam ainda mais o sabor do prato. Se quiser conferir o passo a passo desse calzone de ricota da GattoFiga Pizza Bar, clique aqui.

Calzone de burrata

Calzone de burrata Foto: La Braciera

O calzone de burrata é uma opção irresistível para os amantes de queijo e gastronomia italiana. A burrata é um queijo feito de mussarela fresca e creme de leite, resultando em uma combinação única de leveza e cremosidade. Ao abrir o calzone, a burrata derrete e se mistura com os outros ingredientes, criando uma experiência única. Se você é amante de queijos e não dispensa um bom calzone, com certeza essa receita de calzone de burrata da La Braciera é ideal para você.