Receitas francesas: veja 5 pratos que você precisa provar

A gastronomia francesa é considerada uma das mais influentes e refinadas do mundo. Devido a sua rica história e ingredientes clássicos, a culinária francesa conquistou o paladar de muitas pessoas ao redor do mundo. Desde clássicos como a baguete e o croissant até pratos sofisticados como o Coq au Vin e o Foie Gras, as receitas francesas são sinônimo de elegância, excelência e sabor.

Em termos de experiência gastronômica, uma característica marcante da culinária francesa é a apresentação cuidadosa dos pratos. Por isso, a cozinha francesa é considerada por muitos uma combinação perfeita entre tradição, técnica e ingredientes de qualidade. Experimentar alguns desses pratos é uma experiência que estimula os sentidos e celebra a riqueza da cultura da França. Seja em um pequeno bistrô parisiense ou em uma charmosa brasserie em uma cidadezinha do interior, a culinária francesa tende a oferecer uma jornada gastronômica inesquecível para quem tem a sorte de saboreá-la.

Pensando em você que adora receitas francesas, convidamos a chef Adriana Silvério, do bistrô Rendez-Vous, para preparar um menu com cinco opções, que passam pela entradinha, prato principal e sobremesa. Confira os pratos: tartines de brie e crocante de bacon, creme de abóbora com avelã, Boeuf Bourguignon com aligot, crème brûlée e Tarte Tatin de maçã.

Tartines de brie com bacon

Tartines de brie com bacon Foto: Gustavo Pitta

Para começar o seu jantar francês em grande estilo, esses tartines de brie com bacon crocante são uma ótima opção. Essa entrada ainda acompanha vagens e aspargos salteados, que realçam o sabor do prato e agregam ainda mais a textura suave do queijo brie.

Creme de abóbora com avelã

Creme de abóbora com avelã Foto: Gustavo Pitta

Agora, se preferir iniciar o seu menu francês de um jeito mais leve, o Rendez-Vous sugere um creme de abóbora com avelã muito saboroso. Essa entradinha é muito simples de preparar e com certeza vai arrancar aplausos dos seus convidados.

Boeuf Bourguignon com aligot

Boeuf Bourguignon Foto: Gustavo Pitta

O Boeuf Bourguignon com aligot é um prato francês muito saboroso à base de músculo bovino cozido no vinho tinto com legumes e purê de batata com queijo. Essa receita ainda acompanha um ensopado típico da França, que leva cogumelos frescos, bacon, cenoura e salsão. Essa receita é perfeita como prato principal do seu menu francês.

Crème brûlée

Crème brûlée Foto: Gustavo Pitta

O crème brûlée é uma clássica sobremesa francesa que encanta muitas pessoas ao redor do mundo. Mas além do sabor incrível desse prato, a simplicidade do preparo chama muita atenção. Com apenas quatro ingredientes e uma panela, você pode fazer um crème brûlée delicioso e espetacular para seus convidados.

Tarte Tatin de maçã

Tarte tatin de maçã caramelizada Foto: Renata Kerkmeester

A Tarte Tatin é uma torta de frutas muito famosa na culinária francesa, conhecida por uma combinação perfeita entre maçãs caramelizadas e uma crosta fina de massa folhada. A chef Adriana Silvério ainda sugere que uma generosa bola de sorvete de baunilha seja adicionada em cima da torta. Esse complemento traz mais sabor e frescor à sobremesa.