No Dia dos Namorados, muitos casais escolhem sair juntos para comer algo gostoso e passar um tempo especial, mas há aqueles que preferem ficar em casa assistindo a filmes românticos e se deliciando com o que pediram pelo delivery. Pensando neles, decidimos juntar clássicos das telinhas que marcaram as gerações e ainda ensinar receitas de filmes que podem levá-los para dentro dos longa-metragens.

Harry e Sally - Feitos Um para o Outro

Meg Ryan.No filme, a cena em que ela simula orgasmo é clássica

Harry e Sally estão comendo um sanduíche de pastrami no restaurante Katz’s, em Nova York e Sally retira todo o recheio do seu e come apenas o pão. Conversa vai, conversa vem e eis que Harry duvida que as mulheres sejam tão boas assim em fingir prazer na hora H, e a loira prova que não, fazendo com que todos os clientes do restaurante olhem para ela interpretando em alto e bom som um momento de êxtase sexual. Ao final da cena, que já é divertida e inusitada,vem o melhor: uma senhora, na esperança de que o lanche tenha algum poder afrodisíaco, pede o mesmo que ela está comendo ao garçom. Aprenda a fazer o lanche de pastrami aqui para relembrar esta cena.

Como se Fosse a Primeira Vez

E já que waffle é um prato fácil de se fazer, por que não preparar um com esta receita? Foto: Columbia Pictures

Henry Roth, vivido por Adam Sandler, conhece Lucy Whitmore, interpretada por Drew Barrymore, no instante em que ela está colocando uma janelinha em seu waffle em formato de casinha. Para ajudá-la a acabar de montar a arquitetura comestível e, claro, flertar com a moça, ele espeta um palito no lanche, mas o plano não dá certo. O ato desagrada a jovem, e ele é mandado embora com a frase: “Você é do país em que é permitido ficar colocando a mão na comida das pessoas?”. E já que waffle é um prato fácil de se fazer, por que não preparar um com esta receita?

Sem Reservas

Que tal fazer uma degustação às cegas com seu amor? É isso que acontece com o casal protagonista deste filme de 2007. Kate e Nick provam uma sopa, mas você pode degustar o que quiser e, se preferir aproveitar esse friozinho, pode fazer com fondue, o importante é se divertir.

Para Todos os Garotos que Já Amei

Claro que não iríamos deixar de dar um espacinho para a nova geração. Peter Kavinsky e Lara Jean começam a se conhecer e o rapaz pede um milkshake de chocolate Foto: Netflix

Claro que não iríamos deixar de dar um espacinho para a nova geração. Peter Kavinsky e Lara Jean começam a se conhecer e o rapaz pede um milkshake de chocolate, antes de acontecer a conversa que dá início à história deles, em que ela esclarece que não gosta dele e apenas usou uma mãozinha dele para esclarecer seus sentimentos para outro rapaz. Então, se você é fã dessa comédia romântica, confira um jeito delicioso de preparar a bebida doce gelada.

A Dama e o Vagabundo

Em um restaurante italiano, o casal de cachorros divide uma macarronada com almôndegas Foto: Walt Disney Pictures

Falando um pouco dos clássicos da Disney, a cena romântica de A Dama e o Vagabundo é impossível de se esquecer. Em um restaurante italiano, o casal de cachorros divide uma macarronada com almôndegas. Vagabundo compartilha o último fio de macarrão com a Dama, uma das cenas mais românticas da animação, e você pode copiar a cena com seu amado ou amada fazendo este macarrão.