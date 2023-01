Salgue o filé de costela com o sal de parrilla e unte com óleo.

Recoloque a cebola novamente na panela, adicione as alcaparras e o vinho branco e cozinhe em fogo brando até que o atum esteja bem macio. Se necessário. adicione água aos poucos.

Em um liquidificador bata o refogado feito com o atum até formar uma pasta grossa. Se necessário adicione água aos poucos para bater.

Em uma tigela, misture essa pasta de atum com a maionese, seguindo a proporção de 1 de maionese para 2 de pasta de atum. O resultado é um molho grosso e denso, mantendo a textura de maionese.

Tempere esse molho com algumas gotas de nam plá e a mostarda batida. Ajuste o sal se necessário.

Corte uma cebola em tiras bem finas, se possível com o auxílio de um fatiador de legumes. As fatias serão quase transparentes. Armazene com água, gelo e uma pitada de açúcar.