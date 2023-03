Risoto de berinjela com queijo cabra e massa crocante de avelã Foto: Sky Hall Garden Por Redação Paladar Risoto de berinjela O risoto de berinjela é o prato ideal para jantares românticos em dias frios Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 1 porção

Seja no jantar ou no almoço, o risoto é ideal para servir em um encontro romântico. Perfeito para dias mais frios, o risoto de berinjela é bem fácil de fazer e ideal para os que querem uma receita para dar aquela esquentadinha. Aprenda como fazer risoto em casa com essa receita do chef Martin Casilli, do Sky Hall Garden. Feito com arroz, regado a caldo de legumes e bastante queijo, o risoto de berinjela tem alguns segredos. O ideal é usar caldo quente, o que ajuda a manter o risoto cozinhando e evita que ele fique empapado. A adição de vinho branco dá sabor e acidez ao prato, uma vez que o álcool seca e permanece somente o seu sabor. Mexa constantemente! Além de evitar que o arroz grude no fundo da panela, o ato de mexer também libera o amido e cria uma textura cremosa. Não se esqueça de adicionar a manteiga e o queijo, para dar brilho, sabor e cremosidade ao prato. Gostou da receita? Que tal reproduzir esse risoto de berinjela em casa? A receita tem o passo a passo completinho. Acompanhe: