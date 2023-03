Risoto de cogumelos com trufas Foto: Ricardo D’angelo Por Redação Paladar Risoto de cogumelos com trufas O risoto de cogumelos com trufas é perfeito para impressionar em jantares especiais Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 2 porções

O risoto de cogumelos com trufas é um prato sofisticado e simples de fazer. O prato é feito com arroz arbóreo cozido lentamente em um caldo saboroso de cogumelos, acrescido de queijo parmesão ralado e finalizado com um toque de trufas. Por isso, essa receita de risoto de cogumelos com trufas do chef Samuel Oliva é uma iguaria que merece ser apreciada pelos amantes da boa comida. O risoto é um prato cremoso que quando combinado com cogumelos e trufas, se torna um verdadeiro deleite gastronômico. Experimente o risoto de cogumelos com trufas e desfrute de uma experiência única e saborosa.