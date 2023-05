Rita Lee, era bem mais do que a “Rainha do rock brasileiro”. Não que o título não faça jus a suas contribuições para nossa música, mas ela ousou e conseguiu ir além. Rita foi uma artista completa que influenciou gerações com suas canções, pensamentos e modo de viver. Cantora, compositora, multi-instrumentista, atriz, escritora e ativista engajada na defesa dos direitos dos animais, a artista que nos deixou nessa segunda, 08 de maio, era também vegana. A seu modo, Rita procurou mostrar a importância de sua posição em relação aos animais através de declarações, livro e até de sua dieta.

Se você já é adepto de pratos veganos, aqui vão algumas ideias para celebrar a vida da cantora. Mas se você ainda acredita que a comida vegana seja sem graça, também vale a pena dar uma conferida nessas receitas, afinal, se tem uma coisa que não combina com Rita Lee é uma vida sem sabor, não é mesmo? Talvez esse seja mais um legado da Rainha Vegana para nós.

Salpicão com repolho e cenoura

Aprenda a fazer este salpicão de cenoura, repolho e maçã para servir em sua ceia e agradar aos que não comem carne Foto: Estúdio Movo

Para substituir o frango neste salpicão vegetariano, o chef Vagner Ferreira, do restaurante Cajuí Brasil, optou por repolhos roxo e verde e cenoura, e, para levar ainda mais sabor, ele adicionou maçã e tofu.

Pão de frigideira sem ovo

Pão de frigideira fit sem ovo Foto: Amor pela comida

A chef Susan Martha ensinou a fazer um pão de frigideira usando apenas farinha de aveia, azeite de oliva, farinha de linhaça, orégano, sementes de abóbora, fermento, sal e água.

Creme vegano de tangerina e coco

Creme vegano. Foto: Quincho Cozinha & Coquetelaria

O chef Rafael Aoki, do Quincho Cozinha & Coquetelaria, preparou uma mousse de chá com coco caramelizado e tangerina.

Brownie de cacau e tâmaras

Brownie cru de tâmaras Foto: Codo Meletti/Estadão

A chef Carla Pernambuco, do Carlota, criou um brownie de cacau que combina com tâmaras, amêndoas e nozes e nem ir precisa ao forno.

Torta de chocolate com castanhas

A torta de chocolate com castanhas da chef Mariana Muniz vai deixar sua ceia ainda mais gostosa Foto: Mariana Muniz | Mantra Restaurante

A torta de chocolate e castanhas do chef Daniel Agatti, do Mantra Restaurante, não é muito doce, por causa da ganache e ainda tem um toque de laranja.