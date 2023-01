Rolinho primavera é uma ótima opção para a entrada e este, recheado com frutos do mar e cogumelos, fica uma delícia Foto: Fred Bailon Por Redação Paladar Rolinho primavera de camarão, shiitake e kani-kama Experimente a fritura chinesa crocante e bem recheada; confira a receita do restaurante Nam Thai Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 16 porções

Rolinho primavera parece ser uma receita complicada. Mas, acredite: se você seguir todo o passo a passo necessário, não tem complicação. Para fazer o prato da comida asiática do zero, chamamos o chef do restaurante Nam Thai, David Zisman, para te ensinar como fazer. A escolha do profissional foi um rolinho primavera recheado com peixe, camarão e cogumelo. Confira a receita abaixo e delicie-se.