Essa receita, diferente do que muitos imaginam, nasceu em Tijuana, no México. O seu criador foi Caesar Cardini, um emigrante italiano, que geria diversos restaurantes.

Algumas histórias contam que em 1926, celebrando a independência Americana, um grupo foi ao restaurante de Cardini. Pelo grande número de pessoas, o restaurante ficou sem provisões, e foi assim que surgiu a ideia de criar uma salada com os alimentos disponíveis.

Um pouco diferente do que as receitas de salada caesar, essa receita do restaurante Pope leva páprica, alcaparra, ovo, pancetta e grana padano em sua composição, trazendo um sabor defumado. Confira o passo a passo:

Salada caesar tostada Foto: Pope

Ingredientes Azeite de páprica defumada 100 ml de azeite extravirgem

20 g de páprica Molho 50 g de aliche

50 g de alcaparra

15 g de alho

90 g de mostarda dijon

Suco de 2 limões sicilianos

4 gemas de ovo

250 ml de leite integral

450 ml de óleo de girassol ou de milho

Sal e pimenta a gosto Salada 1 acelga grande

150 g de panceta ou bacon magro

100 g de grana padano

50 ml de azeite de páprica defumada

90 g de molho caesar

Sal e pimenta a gosto Preparo Azeite de páprica 1 Misture bem os dois ingredientes.

2 Reserve.

2 No liquidificador, coloque o alho, a gema, a mostarda, a alcaparra e o aliche.

3 Deixe bater por mais ou menos 3 minutos.

4 Retire o óleo da geladeira e acrescente aos poucos, até que comece a ficar homogêneo e com textura de maionese.

5 Coloque o suco de limão e deixe bater mais um pouco.

6 No fim, adicione o leite e ajuste o sal e a pimenta.

2 Lave em água corrente e deixe virada para baixo, para que escorra o excesso de água.

3 Corte a panceta em fatias finas e asse no forno a 140 ºC, por 20 minutos, ou até que fique bem seco e crocante.

4 Triture bem com a faca.

5 Molhe as acelgas com o azeite de páprica e por toda superfície cortada.

6 Use uma frigideira bem quente para grelhar as acelgas, até que fiquem bem douradas, a seu gosto.

7 Leve ao forno para que ajude a assar um pouco mais, por cerca de 4 minutos.

2 Assente a acelga sobre o molho e, com ajuda de um pincel, passe o molho entre as folhas, camada por camada.

3 Rale o queijo grana padano.

4 Finalize com o crumble de panceta já triturado.

