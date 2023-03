Sirva com um molho suave à base de iogurte Foto: TIAGO QUEIROZ Por Patricia Ferraz Salada de camarões para a Páscoa Ótima maneira de começar o almoço de Páscoa, essa salada de camarões é muito fácil de preparar Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 4 porções

Ótima maneira de começar o almoço de Páscoa, essa salada de camarões é muito fácil de preparar – você pode até comprar camarões já cozidos, descascados e congelados, ou pelo menos, descascados, o que já facilita bem os trabalhos. Depois, é só refogar com um pouco de manteiga e alho, misturar com folhas frescas variadas, melão e servir com um molho suave à base de iogurte. 500g de camarões sem cascas cozidos 1 maço de folhas frescas variadas (alface romana, alface lisa, alface roxa…) 220 g de melão (de preferência de duas variedades para dar cor) cortado em cubos pequenos 1 dente de alho picado 30g de manteiga sal e pimenta-do-reino a gosto ½ pote de iogurte natural 2 colheres (sopa) de mostarda de Dijon 3 ou 4 colheres(sopa) de azeite Derreta a manteiga em uma frigideira. Refogue o alho por aproximadamente 1 minuto (não deixe escurecer). Adicione os camarões. Refogue por dois ou três minutos aproximadamente. Deixe esfriar. Bata no processador o iogurte, o azeite, a mostarda, sal e pimenta. Prove. Ajuste o tempero se necessário. Acomode as folhas de salada em um prato de servir. Distribua os cubos de melão, os camarões. Sirva com o molho à parte.