Confira essa salada deliciosa do chef José Guerra, do Restaurante Dalva e Dito

Para os amantes do queijo, essa salada é especial! Essa receita fácil do chef José Guerra, do Restaurante Dalva e Dito, leva em seu preparo um delicioso queijo gorgonzola e pedaços de figo. Ideal para dias que pedem algo diferente e rápido.

O queijo gorgonzola é aquele que todos conhecem por ter “mofo”. Na verdade, a mistura de leites forma uma coalhada com bolhas de ar, que são acometidas por um fungo de coloração verde-azulada. A existência desse mofo, conhecido como “penicilium roqueforti” é o que torna ele tão peculiar e marcante.

Contam as lendas que esse queijo foi criado por conta de um descuido. Um queijeiro amador deixou uma parte do leite azedar e para não enfurecer o seu patrão, resolveu misturar com a outra parte do leite que ainda estava fresco. O resultado foi essa iguaria.

Ótimo para molhos, esse queijo combinado com iogurte, azeite, sal e pimenta dá origem ao molho dessa nossa salada da vez. Venha conferir o passo a passo:

