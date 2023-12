Salada de macarrão com bacalhau

Cozinhe o risoni em uma panela com água fervente, salgada e abundante, até ficar no ponto “al dente”.

1 . Cozinhe o risoni em uma panela com água fervente, salgada e abundante, até ficar no ponto “al dente”.

Escorra, adicione parte do azeite e junte o bacalhau em lascas. Misture bem e deixe esfriar.

2 . Escorra, adicione parte do azeite e junte o bacalhau em lascas. Misture bem e deixe esfriar.