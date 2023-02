Confira essa receita do chef José Guerra, com um mix de sabores diferentes em perfeita harmonia

Salada com frutos do mar é perfeita para dias especiais. Acompanhada de palmito pupunha, essa receita é gostosa, leve e o melhor: é bem fácil de fazer em casa.

Além do camarão-rosa e do palmito, a salada leva abacaxi, creme de leite, mel e chantilly - completando esse mix de sabores. Sorte a sua ter a chance de fazer essa receita diferente, criação do chef José Guerra, do Restaurante Dalva e Dito. Quem comer, não vai esquecer. Confira o passo a passo:

Gosta de palmito? Veja outras receitas: