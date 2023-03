Salmão grelhado Foto: Fernando Rodman Por Redação Paladar Salmão no missô Essa receita de salmão grelhado, feito no missô, é ideal e muito saborosa para um jantar Dificulade Médio Tempo de preparo Rápida Rendimento 10 porções

A culinária japonesa é uma das mais saborosas do mundo. Com uma grande variedade de receitas, entram nesse rol desde o salmão cru até o salmão grelhado. Ideal para um jantar a dois ou com a família, essa receita de salmão ao missô é bem fácil de ser feita e pode ser acompanhada de gohan, o arroz japonês. Aprenda essa receita de salmão grelhado, do Massae San Sushi e comprove: é uma delícia. Você não vai se arrepender.