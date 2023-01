O costume de comer jaca começou na Índia e na Malásia, já que o fruto é nativo dos locais. Para chegar no Brasil, precisou dos portugueses, que foram os responsáveis por trazerem a jaca para cá.

Com o tempo, o hábito atingiu o Norte e o Nordeste, e foi ganhando espaço no resto do país, até o ponto em que a fruta passou a substituir a carne no prato dos vegetarianos.

Hoje, faz-se coxinha de jaca, fricassê, escondidinho e até mesmo salpicão. E foi esta última opção que pedimos para o chef Daniel Agatti, do Mantra Restaurante, te ensinar a preparar.

Confira a receita de salpicão feita com jaca desfiada, maionese de castanha-de-caju, maçã, cenoura, milho, parmesão, uvas-passas e batata palha doce e arrase na sua ceia.

Salpicão defumado feito com jaca desfiada do Mantra Restaurante Foto: Mariana Muniz | Mantra Restaurante

Ingredientes Maionese de castanha-de-caju 1 xícara de castanha-de-caju crua

2 colheres (sopa) de limão

1 colher (sopa) de mostarda

3 colheres (sopa) de azeite

3 colheres (sopa) de água

Sal a gosto

Pimenta a gosto Carne de jaca desfiada ½ xícara de maçã em cubinhos

½ xícara de aipo em cubinhos

½ xícara de cebola roxa bem picada

1 xícara de cenoura ralada

1 xícara de milho cozido

½ xícara de jaca cozida e desfiada

½ xícara de tomates picados em cubos

1 xícara de parmesão ralado

¼ de xícara de uvas-passas

Batata palha doce Preparo Maionese de castanha-de-caju 1 Bata todos os ingredientes no liquidificador até que adquira a mesma consistência de uma maionese. Veja mais Carne de jaca desfiada 1 Cozinhe a jaca verde na pressão, em fogo médio, sem a casca e com o tempero que desejar, por, aproximadamente, 50 minutos, ou até a panela chiar.

2 Desfie a carne de jaca.

3 Reserve.

4 Misture todos os ingredientes.

5 Leve para gelar.

6 Coloque a batata palha doce por cima. Veja mais

