Essa receita de avocado é perfeita para o verão. Todos os ingredientes da salada são muito refrescantes, além de ser leve e ainda combinar uma fonte de proteína, que é o ovo de codorna.

Esse prato tem um tom diferente. No lugar do abacate, ele leva avocado, considerado um “primo” mexicano da fruta.

As evidências do uso do avocado na culinária datam de 10 mil a.C. Os resquícios foram encontrados em uma caverna de Puebla, em Coxcatlán, no México.

O avocado é uma fruta que tem polpa carnuda e gordurosa. Por ser menos aguado, ele possui um sabor mais concentrado e carne firme, ideal para a elaboração de saladas.

Esse prato especial é uma criação da chef Gabriela Barreto, do Restaurante Chou. Além do avocado, o toque especial vem com o dill e o sumac - especiaria de sabor exótico e ácido. Elabore essa receita em casa e se delicie com uma refeição suave.

