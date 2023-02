Quando chega o final de semana, uma das atividades que mais agrada é fazer um piquenique ao ar livre. Seja no parque, na praça ou até mesmo no jardim de casa, a diversão fica ainda mais gostosa se tiver companhia dos amigos, do seu par ou até mesmo do amigo de quatro patas.

Toalha, pratinhos, copos e, claro, a comida e bebida, não podem faltar na hora do piquenique. Pensando nisso, escolhemos 7 receitas para você preparar em, aproximadamente, 30 minutos. São lanches, bebidas e um bolo de tangerina maravilhoso. Os pratos vão fazer as crianças, os jovens e os adultos entrarem com tudo no clima de diversão.

Baguette recheada com mussarela de búfala, tomate confit e manjericão

Lanche feito com baguete recheado com muçarela de búfala, tomate confit e manjericão, perfeito para um piquenique Foto: Neuton Araújo | Sagrado Boulangerie

Sanduíche é uma ótima alternativa para matar a fome em um piquenique. Este é feito com baguette e recheado com tomate confit, mussarela de búfala e manjericão. Se preferir, pode consumir o lanche assim que acabar de prepará-lo, o que leva 5 minutos, ou esquentar, o que vai te tomar mais 5 minutinhos. Se for se deslocar, a dica é fazer uma camada dupla de papel-alumínio ao redor do interior da bolsa-térmica. Embrulhe o sanduíche com mais papel-alumínio e, assim, o lanche se manterá quentinho.





Wrap de frango com molho de iogurte

Lanche feito com pão folha, peito de frango, pepino, tomate-cereja e molho de iogurte Foto: Carol Nuñes | Café Zinn

Outra boa combinação para um lanche é pão com frango e esta versão ainda leva pepino, mix de ervas, tomate-cereja e molho de iogurte no recheio. O sanduíche fica pronto em 30 minutos e você tem a opção de colocar ainda mais molho por cima.

Misto quente com requeijão e queijos mussarela e da canastra

Misto quente feito com requeijão, queijo mussarela e queijo da canastra que fica pronto rapidinho Foto: Carol Nuñes | Café Zinn

Misto quente é aquele lanche que agrada ao paladar de muitos. Com um modo de preparo simples, a combinação vai bem com leite, café, refrigerante ou suco. O lanche leva presunto, requeijão, queijo mussarela e queijo da canastra e fica bem crocante em, aproximadamente, 15 minutos. Vale reforçar: cubra o interior da bolsa-térmica com papel-alumínio e também envolva o lanche para mantê-lo quentinho.

Café coado gelado com limão-siciliano e laranja-baía

Café coado e gelado que é misturado com rodelas de limão e laranja e perfeito para seu verão Foto: Bruno Geraldi | Café Zinn

Já que falamos de café, também escolhemos uma bebida de café coado, gelado e aromatizado com limão-siciliano e laranja-baía para dar aquele gostinho especial. A receita serve de 2 a 3 pessoas e fica pronta em pouco mais de 10 minutos.

Café gelado e aromatizado com laranja

Café coado gelado e aromatizado com toques de laranja Foto: Thais Freitas | Sagrado Boulangerie

Em 5 minutos, com essa receita, você terá um café coado, com muitas pedras de gelo e rodelas de laranja. Esta bebida de café é uma ótima escolha para um piquenique que vai acontecer naqueles dias mais quentes.

Bowl com creme de avocado, banana, kiwi e granola

Este bowl com creme de avocado, banana, kiwi e granola é uma ótima opção para o verão Foto: Carol Nuñes | Café Zinn

Creme de avocado, banana congelada, kiwi e granola juntos formam um bowl delicioso, e essa combinação, você consegue fazer em um pouco mais de 10 minutos. Para transportar até o local em que você vai fazer seu piquenique, é fácil. Guarde o creme, o kiwi e a granola em recipientes separados dentro de uma bolsa térmica e monte na tigela na hora em que for comer.

Bolo de tangerina

Bolo de tangerina bem macio, gostoso e feito de forma completamente caseira Foto: Katiuska Salles | Jeanine Vieira

É claro que não pode faltar o bolo nos piqueniques, né? O preparo desse bolo leva, aproximadamente, 30 minutos, e para assar, vai um pouquinho mais de tempo. O resultado é um bolo bem macio e fofinho.