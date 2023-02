Ovos do purgatório Foto: Cozinha Destemida Por Redação Paladar Shakshuka da Cozinha Destemida A chef Larissa Barbosa nos ensina um pouco sobre o shakshuka, também conhecido como “ovos do purgatório” Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 1 porção

Popular em Israel, o shakshuka - ou xacxuca, como alguns chamam - é um prato de origem judaica, feito com ovos cozidos, pimentão e molho de tomate. Também conhecido como “ovos do purgatório”, essa receita recebe esse nome por conta de sua aparência. O branco da clara representaria as almas tentando escapar do inferno, que, no caso, seria representado pelo vermelho do molho de tomate. Porém, lendas à parte, é uma receita bem fácil de ser feita e servida com um pãozinho fresco é uma opção boa para aqueles que não tem muito costume de cozinhar. Venha colocar as mãos na massa e aprenda como fazer essa receita de shakshuka, compartilhada pela Cozinha Destemida. Esse prato israelense é uma delícia! Confira o passo a passo: