Sorvete caseiro: como fazer sorvete de merengue de morango

2 . Aere o creme de leite: Na tigela da batedeira com o globo ou com um fouet, bata o creme de leite 35% gordura até que atinja picos médios.

3 . Saborize: Em outra tigela, com uma espátula de silicone, misture o morango reduzido com o leite condensado e o sal.