Strogonoff de camarão com cogumelos, servido em um prato raso bege com pequenos detalhes em dourado. Em cima do prato, tem uma salsinha com efeito decorativo. Foto: Leonardo Souza | Estadão Por Redação Paladar Strogonoff de camarão A chef Adriana Silveiro, do Rendez Vous, dá dicas infalíveis para essa receita Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 1 porção

O strogonoff de camarão é aquela receita maravilhosa que combina com uma praia, uma piscininha, dias de calor e alegria. Vamos lá? O ideal para começar essa receita é fazer uma mistura na panela com manteiga e azeite - que tem uma base que queima muito rapidamente . Com a adição de manteiga, o azeite acaba queimando de forma mais lenta. Uma dica da chef Adriana Silveiro é não lavar o cogumelo. O ideal é, no máximo, passar um papel caso ele venha com muita terra. Esse fungo é uma esponja, logo se passarmos ele na água, ela será sugada e as propriedades do cogumelo serão perdidas. O uso do extrato de tomate é para engrossar o molho e dar maior consistência ao prato. Outra dica da chef é deixar para colocar o limão e temperar o camarão na hora de cozinhar. Caso adicione o limão antes, por ter uma base ácida, ele vai cozinhar a proteína. O limão também chega ao ponto ideal de forma rápida, por isso entra só no momento do cozimento. Caso passe do ponto, o camarão ficará borrachudo. Assim que ele começa a perder a cor do cinza para o rosa, é quando ele está chegando ao ponto certo. Dicas dadas, que tal conferir aqui o passo a passo desse prato?